9h16 - Alemanha atualiza números da pandemia



O número de casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 na Alemanha aumentou em 395, para um total de 198.178 verificados desde o início da pandemia.



O Instituto Robert Koch para doenças infecciosas reporta ainda um aumento do número de casos mortais em seis, para um total de 9054.



9h08 - México com recorde de casos nas últimas 24 horas



O México identificou 7280 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, atingindo um novo recorde de casos diários, e registou 730 mortes, indicaram as autoridades do país.



As novas infeções identificadas nas últimas 24 horas ultrapassam as 6995 registadas no dia anterior e representam um novo recorde diário pelo segundo dia consecutivo.



O total de óbitos desde o início da pandemia subiu agora para 33.526 e o de contágios para 282.283.



A Cidade do México continua a ser a com o maior número de casos acumulados com 55.344, representando um quinto dos casos do país.



É seguida pelos Estados do México (40.957), Tabasco (13.622), Puebla (13.301) e Veracruz (13.032), de acordo com dados oficiais.



O número de pacientes que recuperaram da doença até à data é de 172.192, o que representa 61% do número total de casos.



8h48 - Confederação do Turismo defende continuação do lay-off simplificado



Está cada vez pior a situação do turismo. Foi a mensagem transmitida ao primeiro-ministro pelos representantes do sector.

O presidente da Confederação do Turismo foi recebido por António Costa, num encontro no qual Francisco Calheiros defendeu que o lay-off simplicado deve continuar.A América Latina e as Caraíbas estão a sofrer um enorme impacto com a pandemia da Covid-19, que deve resultar "na mais profunda recessão da memória viva", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas.A região tornou-se "um ponto quente" para a pandemia da Covid-19, com vários países a terem agora uma das mais altas taxas de infeção per capita, indicou Antonio Guterres na quinta-feira, durante um vídeo de apresentação de um relatório em que se aponta uma contração de 9,1% do PIB este ano na região."A Covid-19 representa um enorme choque sanitário, social e económico, com um imenso impacto humano para os países da América Latina e das Caraíbas", esperando-se que resulte "na mais profunda recessão da memória viva", disse.No total, desde o início da pandemia, a Índia registou 793.802 casos do novo coronavírus e 21.604 mortos, dos quais 475 nas últimas 24 horas.Numa tentativa de conter um surto, o Estado de Bihar impôs novo confinamento total na capital, Patna, e em mais quatro distritos, durante uma semana, com início na sexta-feira.O Estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh, com quase 230 milhões de habitantes, anunciou o confinamento durante o fim de semana, com início esta noite.A Índia é o terceiro país com mais casos de infeção pelo SARS-CoV-2, depois de Estados Unidos e Brasil.O número de infeções disparou desde que o Governo indiano aliviou as restrições e à medida que os testes aumentaram para mais de 200 mil amostras por dia.Os Estados Unidos registaram 61.790 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde diário no país que é de longe o que tem mais infeções no mundo, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Nas últimas 24 horas o país registou ainda 1011 mortes.O país contabiliza 133.106 óbitos e 3.108.141 casos confirmados desde o início da pandemia, segundo o balanço realizado à 1h00 de sexta-feira em Lisboa.Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.O número de casos diários voltou a ser superior a 60 mil - pela segunda vez esta semana - como resultado do surto de infeções nos Estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia, Arizona, Geórgia.Contudo, Nova Iorque continua a ser o Estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 399.513 casos confirmados e 32.283 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido, Itália e México.Segue-se Nova Jérsia, com 15.448 mortos, Massachusetts, com 8.268, e Illinois, com 7.329.Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque com 298.338, o Texas em terceiro com 233.755 e a Florida em quarto com 232.718.O estado de calamidade em 19 freguesias da região de Lisboa vai ser reavalidado na próxima segunda-feira. Está marcada uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.As medidas restritivas para estas freguesias da Área Metropolitana de Lisboa terminam na próxima terça-feira. O Governo pode decidir-se por eventuais alterações na véspera.O Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, recebeu em junho 100 crianças e adolescentes com Covid-19. Foi mesmo o mês que registou o maior número de casos desde o início da pandemia.Será uma consequência do fim do período de confinamento.No total, desde o dia 7 de março, 260 crianças e adolescentes tiveram de ser hospitalizados no Dona Estefânia. Apenas quatro passaram pelos cuidados intensivos, mas já recuperaram.Em Portugal, as crianças representam dois por cento do total de infetados.No Hospital de São José, em Lisboa já há 12 infetados: sete são doentes e cinco profissionais de saúde.Foram entretanto transferidos para o Hospital Curry Cabral e começou a desinfeção das enfermarias.O surto da doença foi detetado nos serviços de Cirurgia Geral e de Urologia.O Ministério Público está investigar o surto no lar de Reguengos de Monsaraz.A situação já provocou as mortes de 16 pessoas. A última vítima mortal é um homem de 86 anos, utente do lar.Naquele município alentejano, há 131 Casos ativos e a maioria teve origem na instituição onde começou o surto.Na Câmara Municipal de Paços de Ferreira, há oito infetados.A autarquia confirma que, depois de um colaborador ter testado positivo, foram feitos testes a todos os funcionários do edifício-sede.Um dos infetados é o próprio presidente da Câmara. O edifício foi encerrado e desinfetado.Violação de confinamento vale acusação judicialO Ministério Público de Lagos acusa um homem com Covid-19 de desobediência agravada por ter violado o confinamento a que estava obrigado.O homem de 20 anos estava obrigado ao confinamento no domicílio. No entanto, foi encontrado pela PSP a conduzir um carro.O homem vai ser julgado num processo abreviado. É uma situação prevista para casos com pena de multa ou de prisão não superior a cinco anos.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, Morreram mais 13 pessoas vítimas da Covid-19 - todas na região da grande Lisboa.É o numero mais alto de óbitos desde 1 de junho. No total, já morreram 1644 pessoas no país.O número de infecções cresceu 0,9 por cento, com mais 418. O total de infetados é de 45.277.A região de Lisboa e Vale do Tejo representa 79 por cento do total de infeções.O número de recuperados ultrapassa já os 30 mil.A pandemia da Covid-19 já provocou quase 551 mil mortos e infetou mais de 12,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A doença é transmitida por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia, em fevereiro, o Continente Americano é agora o que apresenta mais casos confirmados de infeção e mais mortes.