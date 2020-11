Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

08h16 - Marcelo começa hoje a ouvir partidos sobre Orçamento e emergência



O Presidente da República recebe esta tarde em Belém a IL, Chega, PEV e PAN em audiências separadas para ouvir aqueles partidos sobre o Orçamento do Estado para 2021 e o estado de emergência.



O atual período de 15 dias de estado de emergência, que foi aprovado no parlamento com votos a favor de PS, PSD e CDS-PP, abstenções de BE, PAN e Chega e votos contra de PCP, PEV e Iniciativa Liberal, termina às 23h59 da próxima segunda-feira, 23 de novembro.







08h13 - EUA registam mais de mil mortos e de 165 mil infetados em 24 horas



Os Estados Unidos registaram 1.008 mortos e 165.565 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



O último balanço diário elevou o total de óbitos para 247.116 e de casos para 11.190.611 desde o início da pandemia de Covid-19.



O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estima que até ao final do ano os Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia, vão registar 320 mil mortos, com o número a aumentar para 440 mil a 1 de março.







7h40 - Ponto da situação



Portugal é o 10.º país europeu com maior número de infetados per capita. Uma situação mais grave do que aquela que se vive em Espanha e muito semelhante à que se verifica em Itália. O Presidente da República recebe esta terça-feira à tarde a Iniciativa Liberal, o Chega, o PEV e o PAN, as primeiras audiências sobre o Orçamento do Estado para 2021 e o estado de emergência.





Vinte e sete concelhos têm mais de mil casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. Paços de Ferreira é o concelho onde a situação é mais grave: em 14 dias, registou mais de 3968 casos.



Os números foram avançados pela Direção-Geral da Saúde.



O país tem desde segunda-feira 191 concelhos debaixo de medidas mais restritivas, ao abrigo do estado de emergência. Entraram mais 77 na lista, a maioria da Região Centro.

Vacina



A farmacêutica norte-americana Moderna anunciou ontem que a vacina que está a desenvolver contra a Covid-19 tem 94,5 por cento de eficácia.



Os resultados são semelhantes aos conseguidos pela Pfizer, que anunciou uma eficácia de 90 por cento.



A vantagem desta vacina está na conservação. A da Pfizer precisa de ser refrigerada a pelo menos 70 graus negativos, enquanto que o produto da Moderna se mantém estavél durante 30 dias com temperatura entre os dois e os oito graus Celsius.



O primeiro-ministro diz que as vacinas com uma eficácia superior a 90 por cento são uma luz ao fundo do túnel. Enquanto tal não se concretiza, António Costa volta a apelar ao cumprimento das regras sanitárias.



Graça Freitas diz ainda que há muitos mecanismos europeus para aquisição de vacinas e que tudo está a ser acompanhado pelas autoridades. A responsável garante que não será o preço a determinar a escolha da vacina a utilizar em Portugal.

