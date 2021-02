Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Nas últimas 24 horas, Portugal registou 549 novos casos e 61 mortes.

8h20 - EUA ultrapassam 500 mil mortos







Os Estados Unidos ultrapassaram nas últimas 24 horas os 500 mil mortos causados pela pandemia , além de mais de 28 milhões de casos confirmados.





O total de óbitos corresponde a 20% de todas as mortes provocadas pela pandemia no mundo, num país que representa apenas 4% da população mundial, e é mais do dobro do segundo país mais afetado, o Brasil, que acumulou 247.000 mortos.





8h11 - Costa anuncia mais de 4 mil milhões de euros para apostar nas empresas







Num vídeo de divulgação do Plano de Recuperação e Resiliência, o primeiro-ministro refere que estas verbas comunitárias podem ser utilizadas, em áreas como a capitalização do tecido empresarial, a digitalização e também a criação de emprego.

7h50 - Grupo de especialistas pede reabertura de creches e pré-escolar em carta aberta



O Governo quer dar tempo ao tempo, antes de partir para o desconfinamento gradual do país. Mas um grupo de especialistas considera que já está na hora de preparar a reabertura das creches e do pré-escolar. Através de uma carta aberta, este conjunto de epidemiologistas e virologistas apontam o início de Março como a altura indicada para esse regresso à atividade e também sugerem várias medidas para que os alunos possam voltar à escola, de forma segura.



A carta aberta pede, já daqui a uma semana, a reabertura das creches e do pré-escolar, seguido do regresso faseado à escola, dos alunos do 1º e 2º ciclo.



São mais de 100 os subscritores deste documento, entre virologistas, epidemiologistas, professores, diretores de escolas. Pedro Simas Henrique Barros, Margarida Tavares, Susana Peralta são alguns dos subscritores desta carta aberta.

Presidente da República ausculta partidos sobre renovação do estado de emergência

O Presidente da República começa hoje a ouvir os partidos com assento parlamentar, sobre a renovação do estado de emergência. As reuniões por vídeoconferencia começam às 14h30.



Os primeiros a ser ouvidos são o Iniciativa Liberal, Chega, Verdes, PAN, CDS–PP e PCP.



Amanhã será a vez do Bloco de Esquerda, PSD e PS.



Na quinta-feira, o parlamento debate a renovação do estado de emergência. O atual período termina às 23h59 da próxima segunda-feira, 1 de março.



Para decretar o estado de emergência, o Presidente da República tem de ouvir o Governo e de ter autorização da Assembleia da República, que nas últimas três renovações foi dada com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP e PAN, abstenção do BE e votos contra de PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.



Na declaração que fez há cerca de duas semanas, o Presidente da República apontou como metas, até à Páscoa, no início de abril, reduzir o número de novos casos diários de infeção "para menos de dois mil" e fazer baixar os casos de internamento e internamentos em cuidados intensivos, então situados, respetivamente, em "mais de cinco mil e mais de oitocentos", para "um quarto desses valores".



Na segunda-feira, depois de assistirem a apresentações sobre a situação epidemiológica, a generalidade dos partidos políticos defendeu que é preciso começar a preparar o desconfinamento e o pós-confinamento.



Nas últimas 24 horas, Portugal registou 549 novos casos e 61 mortes.



Em Portugal, já morreram mais de 16 mil doentes com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 798 mil casos de infeção com o novo coronavírus.

Plano de testagem massivo ainda não está pronto

Marta Temido, ministra da Saúde, recusa definir datas para desconfinar o país, garantindo que este ainda “não é o momento” de o fazer. Igual leitura foi feita pelo secretário de Estado da Saúde.



Lacerda Sales afirmou no 360º, na RTP, que "este confinamento está a produzir resultados, é um confinamento com esperança".

Contudo, António Lacerda Sales sublinhou, tal como a ministra da Saúde esta tarde, que "ainda estamos longe dos indicadores que levam ao desconfinamento".



O Governo reforçou o SNS e a capacidade das UCI, acrescentou, para revelar também que "já estamos a planear tratamento não Covid".



"Não navegamos à vista, temos os nossos objetivos", sublinhou.



A partir da meia noite o SNS 24 irá começar a fazer prescrição a contactos de baixo risco e essa será a estratégia para se ser testado, até para continuar a seguir cadeias de transmissão. Contudo, o plano, anunciado na semana passada, ainda não está pronto e há arestas a limar, pelo que vai "começar dentro de pouco tempo", referiu o secretário de estado adjunto e da Saúde.



Vão ser utilizados sobretudo teste de saliva rápidos PCR, revelou Lacerda Sales.



Sobre o espaçamento das duas doses da vacina de forma a abranger mais rapidamente um maior número de pessoas e contornar a falta das vacinas previstas, Lacerda Sales invocou a cautela.



"Os nossos especialistas estão a fazer o ponderamento dessa matéria", revelou.

Imunidade de grupo em agosto

A ideia foi transmitida esta tarde pelo almirante Gouveia e Melo, coordenador do grupo de trabalho para concretizar o plano de vacinação anti-Covid, no encontro entre especialistas e políticos no Infarmed.

Especialistas e o Governo voltaram a reunir-se, esta segunda-feira, no Infarmed, para avaliar a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal. Já se regista uma "descida muito significativa e expressiva da incidência" nos últimos 14 dias no país. Sublinhando que se trata apenas de uma expectativa, Gouveia e Melo referiu que a tão esperada imunidade de grupo poderá ser uma realidade em agosto, isto no caso de as vacinas continuarem a chegar a este ritmo.

No mês de janeiro, Portugal sentiu como nunca tinha sentido o impacto da pandemia: para além dos recordes de novos casos diários houve recordes no número de óbitos e uma maior pressão sobre os hospitais. Mas, nas últimas semanas, houve melhorias a destacar, entre elas o facto de Portugal apresentar nesta altura a menor taxa de transmissão de Covid-19 da Europa. Ainda assim, os especialistas pedem cautela.





No mês de janeiro, Portugal sentiu como nunca tinha sentido o impacto da pandemia: para além dos recordes de novos casos diários houve recordes no número de óbitos e uma maior pressão sobre os hospitais. Mas, nas últimas semanas, houve melhorias a destacar, entre elas o facto de Portugal apresentar nesta altura a menor taxa de transmissão de Covid-19 da Europa. Ainda assim, os especialistas pedem cautela.