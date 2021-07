Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









8h40 - EUA falham imunidade de grupo no Dia da Independência



Os Estados Unidos estão a dois dias do famoso feriado do 4 de Julho, o Dia da Independência. Em março, Joe Biden fez o primeiro discurso à nação, e apontou esta data concreta como o dia da independência do vírus, que iria marcar o princípio do fim da pandemia.



Agora, apesar dos avanços no processo de vacinação, o país não vai conseguir a imunidade de grupo a tempo desse feriado nacional.



8h26 - Estudo aponta para eficácia da vacina Janssen



A Johnson & Johnson garante que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa é eficaz em caso de infeção pela variante Delta.



Um estudo realizado pela farmacêutica dá conta de uma resposta a esta e outras mutações do vírus.



Os dados mostram igualmente que a imunidade conferida pela vacina da J&J tem uma duração de pelo menos oito meses.



8h01 - ONG denunciam violações de Direitos Humanos no Brasil



Diferentes organizações não-governamentais denunciaram, na quinta-feira, violações de Direitos Humanos no Brasil em contexto e pandemia, durante uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.



A delegação brasileira incluiu as ONG Plataforma Dhesca, Oxfam Brasil, Justiça Global, Coligação Negra por Direitos, Repam e Artigo 19.



Já o Governo, presidido por Jair Bolsonaro, foi representando na audiência pelos ministérios da Saúde, da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com contribuições dos Ministérios da Economia, da Justiça e das Relações Exteriores.



Entre os dados apontados esteve a falta de atenção a grupos vulneráveis no plano de vacinação, como os sem-abrigo, indígenas ou os detidos.



"Se pegarmos a população privada de liberdade, por exemplo, apenas cinco por cento tomou a primeira dose da vacina. A mesma coisa tem acontecido com a população de rua. É urgente prestarmos atenção a isso", defendeu Gláucia Marinho, coordenadora da ONG Justiça Global.



7h39 - China soma 18 novos casos oriundos do exterior



As infeções foram diagnosticadas em viajantes provenientes do estrangeiro na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Fujian (sudeste), Liaoning (nordeste) e Jiangsu (leste).



Segundo a Comissão de Saúde da China, o total de casos ativos é de 436, incluindo oito em estado grave. Desde o início da pandemia, o país registou 91.810 casos da doença e 4636 mortos.



7h36 - Índia é o terceiro país a ultrapassar 400 mil mortes



A Índia tornou-se o terceiro país do mundo a ultrapassar as 400 mil mortes associadas à Covid-19, depois de Estados Unidos e Brasil.



Em 24 horas, o país reportou 853 mortes, elevando para 400.312 o total de óbitos desde o início da pandemia.



A Índia é o terceiro país com mais mortes causadas pela doença, a seguir aos EUA (605.012) e ao Brasil (520.095). Seguem-se o México, que acumula 233.248 óbitos, e o Peru, com 192.687.



A Índia diagnosticou ainda 46.617 novos casos da doença, somando agora mais de 30,4 milhões de infeções. Depois dos EUA, é o país com mais casos a nível mundial.



7h26 - A matriz de risco



Investigadores propõem alterações à matriz de risco para permitir decisões mais céleres na resposta à evolução da pandemia, considerando que está "obsoleta" e é "enganadora".



"A atual matriz de risco está completamente obsoleta e é completamente inútil e enganadora nesta fase, porque os indicadores que utiliza são muito lentos, têm até 14 dias de atraso", afirmou o matemático Jorge Buescu na comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à Covid-19, onde foi ouvido com outros especialistas sobre a evolução da pandemia, a pedido do PSD.



Para este professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-presidente da European Mathematical Society, a utilização da incidência cumulativa a 14 dias por cada 100 mil habitante, em fase de "crescimento exponencial" da pandemia, "é perigoso".



"Neste momento que temos um crescimento exponencial não nos interessa saber o que se passou há 14 dias, interessa o que se está a passar agora", sustentou o docente no Parlamento.



A posição é partilhada por Henrique Silveira, professor e membro do grupo de trabalho oficial do Instituto Superior Técnico para análise da pandemia, que defende que não se pode continuar a insistir numa matriz de risco "cuja fiabilidade nesta conjuntura é praticamente nula devido aos atrasos que têm".



7h10 - Ponto de situação Os Estados Unidos estão a dois dias do famoso feriado do 4 de Julho, o Dia da Independência. Em março, Joe Biden fez o primeiro discurso à nação, e apontou esta data concreta como o dia da independência do vírus, que iria marcar o princípio do fim da pandemia.Agora, apesar dos avanços no processo de vacinação, o país não vai conseguir a imunidade de grupo a tempo desse feriado nacional.É o que relata a partir de Washington o correspondente João Ricardo de Vasconcelos.A Johnson & Johnson garante que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa é eficaz em caso de infeção pela variante Delta.Um estudo realizado pela farmacêutica dá conta de uma resposta a esta e outras mutações do vírus.Os dados mostram igualmente que a imunidade conferida pela vacina da J&J tem uma duração de pelo menos oito meses.Diferentes organizações não-governamentais denunciaram, na quinta-feira, violações de Direitos Humanos no Brasil em contexto e pandemia, durante uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.A delegação brasileira incluiu as ONG Plataforma Dhesca, Oxfam Brasil, Justiça Global, Coligação Negra por Direitos, Repam e Artigo 19.Já o Governo, presidido por Jair Bolsonaro, foi representando na audiência pelos ministérios da Saúde, da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com contribuições dos Ministérios da Economia, da Justiça e das Relações Exteriores.Entre os dados apontados esteve a falta de atenção a grupos vulneráveis no plano de vacinação, como os sem-abrigo, indígenas ou os detidos."Se pegarmos a população privada de liberdade, por exemplo, apenas cinco por cento tomou a primeira dose da vacina. A mesma coisa tem acontecido com a população de rua. É urgente prestarmos atenção a isso", defendeu Gláucia Marinho, coordenadora da ONG Justiça Global.As infeções foram diagnosticadas em viajantes provenientes do estrangeiro na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Fujian (sudeste), Liaoning (nordeste) e Jiangsu (leste).Segundo a Comissão de Saúde da China, o total de casos ativos é de 436, incluindo oito em estado grave. Desde o início da pandemia, o país registou 91.810 casos da doença e 4636 mortos.A Índia tornou-se o terceiro país do mundo a ultrapassar as 400 mil mortes associadas à Covid-19, depois de Estados Unidos e Brasil.Em 24 horas, o país reportou 853 mortes, elevando para 400.312 o total de óbitos desde o início da pandemia.A Índia é o terceiro país com mais mortes causadas pela doença, a seguir aos EUA (605.012) e ao Brasil (520.095). Seguem-se o México, que acumula 233.248 óbitos, e o Peru, com 192.687.A Índia diagnosticou ainda 46.617 novos casos da doença, somando agora mais de 30,4 milhões de infeções. Depois dos EUA, é o país com mais casos a nível mundial.Investigadores propõem alterações à matriz de risco para permitir decisões mais céleres na resposta à evolução da pandemia, considerando que está "obsoleta" e é "enganadora"."A atual matriz de risco está completamente obsoleta e é completamente inútil e enganadora nesta fase, porque os indicadores que utiliza são muito lentos, têm até 14 dias de atraso", afirmou o matemático Jorge Buescu na comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à Covid-19, onde foi ouvido com outros especialistas sobre a evolução da pandemia, a pedido do PSD.Para este professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-presidente da European Mathematical Society, a utilização da incidência cumulativa a 14 dias por cada 100 mil habitante, em fase de "crescimento exponencial" da pandemia, "é perigoso"."Neste momento que temos um crescimento exponencial não nos interessa saber o que se passou há 14 dias, interessa o que se está a passar agora", sustentou o docente no Parlamento.A posição é partilhada por Henrique Silveira, professor e membro do grupo de trabalho oficial do Instituto Superior Técnico para análise da pandemia, que defende que não se pode continuar a insistir numa matriz de risco "cuja fiabilidade nesta conjuntura é praticamente nula devido aos atrasos que têm".









A medida abrange cerca de quatro milhões de portugueses nos municipios de risco elevado e muito elevado. E a circulação na via pública está proibida mesmo com certificado de vacinas ou teste negativo.

O mapa de risco Já está publicado em diário da República o decreto do recolher obrigatório. A partir de hoje, 45 concelhos têm limites à circulação entre as 23h00 e as 5h00.A medida abrange cerca de quatro milhões de portugueses nos municipios de risco elevado e muito elevado. E a circulação na via pública está proibida mesmo com certificado de vacinas ou teste negativo.As medidas são outra vez apertadas para conter a pandemia.









Todos os 18 concelhos da AML são abrangidos pelo recolher obrigatório das 23h00 às 5h00, por se encontrarem nos níveis de risco elevado ou muito elevado de incidência da Covid-19. Esta limitação da circulação na via pública aplica-se a outros 27 municípios de Portugal continental.



Dos 18 concelhos que integram a AML, 13 estão no nível de risco muito elevado de incidência, nomeadamente Lisboa, Sesimbra, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal e Sintra - registam, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se se tratar de concelhos de baixa densidade populacional).



Portugal continental tem mais seis municípios em risco muito elevado - Albufeira, Constância, Loulé, Mira, Olhão e Sobral de Monte Agraço - e outros 21 em risco elevado, designadamente Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Odemira, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Silves, Sines, Sousel e Torres Vedras.

Outras regras



Nos 19 concelhos de risco muito elevado, o teletrabalho é obrigatório, quando as funções o permitem, restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados (no interior com o máximo de quatro pessoas por grupo e em esplanadas com o máximo de seis pessoas por grupo).



Os espetáculos culturais são permitidos até às 22h30, os ginásios funcionam sem aulas de grupo, os casamentos e batizados só podem realizar-se com 25 por cento da lotação, o comércio a retalho alimentar labora até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana e feriados e o comércio a retalho não alimentar até às 21h00 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados.



Já as regras aplicáveis aos 26 concelhos de risco elevado são o teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam; restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior com o máximo de seis pessoas por grupo e em esplanada com dez pessoas por grupo), espetáculos culturais até às 22h30, casamentos e batizados com 50 por cento da lotação e comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 21h00.



À exceção destes 45 concelhos em risco muito elevado ou elevado, a atual fase do plano de desconfinamento, que entrou em vigor em 10 de junho, continua a aplicar-se à maioria dos 278 municípios de Portugal Continental, agora concretamente a 233, com medidas de maior alívio das restrições para controlar a pandemia. As entradas e saídas na Área Metropolitana de Lisboa (AML) mantêm-se proibidas entre as 15h00 desta sexta-feira e as 6h00 de segunda-feira.Todos os 18 concelhos da AML são abrangidos pelo recolher obrigatório das 23h00 às 5h00, por se encontrarem nos níveis de risco elevado ou muito elevado de incidência da Covid-19. Esta limitação da circulação na via pública aplica-se a outros 27 municípios de Portugal continental.Dos 18 concelhos que integram a AML, 13 estão no nível de risco muito elevado de incidência, nomeadamente Lisboa, Sesimbra, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal e Sintra - registam, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se se tratar de concelhos de baixa densidade populacional).Alcochete, Montijo, Palmela, Setúbal e Vila Franca de Xira encontram-se em risco elevado, por registarem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional).Portugal continental tem mais seis municípios em risco muito elevado - Albufeira, Constância, Loulé, Mira, Olhão e Sobral de Monte Agraço - e outros 21 em risco elevado, designadamente Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Odemira, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Silves, Sines, Sousel e Torres Vedras.Nos 19 concelhos de risco muito elevado, o teletrabalho é obrigatório, quando as funções o permitem, restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados (no interior com o máximo de quatro pessoas por grupo e em esplanadas com o máximo de seis pessoas por grupo).Os espetáculos culturais são permitidos até às 22h30, os ginásios funcionam sem aulas de grupo, os casamentos e batizados só podem realizar-se com 25 por cento da lotação, o comércio a retalho alimentar labora até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana e feriados e o comércio a retalho não alimentar até às 21h00 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados.Já as regras aplicáveis aos 26 concelhos de risco elevado são o teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam; restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior com o máximo de seis pessoas por grupo e em esplanada com dez pessoas por grupo), espetáculos culturais até às 22h30, casamentos e batizados com 50 por cento da lotação e comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 21h00.À exceção destes 45 concelhos em risco muito elevado ou elevado, a atual fase do plano de desconfinamento, que entrou em vigor em 10 de junho, continua a aplicar-se à maioria dos 278 municípios de Portugal Continental, agora concretamente a 233, com medidas de maior alívio das restrições para controlar a pandemia.

Comparticipação de Testes

A comparticipação dos testes rápidos à Covid-19 já foi publicada em Diário da República. A comparticipação dos testes rápidos à Covid-19 já foi publicada em Diário da República.Mas os farmacêuticos diziam ontem que ainda não haviam recebido instruções.

Jovens adultos com maior resistência à vacinação



Um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública revela que cerca de 14 por cento dos jovens ainda não decidiram se vão receber a vacina. Para os convencer, estão a ser analisadas possíveis estratégias. task force na quinta-feira que o autoagendamento já está disponível a partir dos 30 anos e que os utentes vacinados com uma dose da Astrazeneca até ao dia 25 de abril devem dirigir-se ao mesmo centro de vacinação para tomar a segunda até domingo.

Um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública revela que cerca de 14 por cento dos jovens ainda não decidiram se vão receber a vacina. Para os convencer, estão a ser analisadas possíveis estratégias.na quinta-feira que o autoagendamento já está disponível a partir dos 30 anos e que os utentes vacinados com uma dose da Astrazeneca até ao dia 25 de abril devem dirigir-se ao mesmo centro de vacinação para tomar a segunda até domingo.

O quadro em Portugal

O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quinta-feira, reportou mais cinco mortes associadas à Covid-19 e 2449 novos casos confirmados de infeção.



Não havia tantos casos diários desde meados de fevereiro.



Estavam ontem internadas mais cinco pessoas, para um total de 509. Nos cuidados intensivos mantinham-se 113 doentes, menos sete relativamente a quarta-feira.