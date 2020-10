Covid-19. Valentino Rossi testa positivo

O eneacampeão do mundo e piloto de 41 anos confirmou, através da rede social Twitter, esta tarde, a infeção.





"Infelizmente, esta manhã acordei e não me sentia bem. Os meus ossos estavam doridos e tinha febre ligeira. Imediatamente liguei ao médico, que me testou duas vezes. O resultado do teste PCR rápido deu negativo, tal como o teste que realizei na terça-feira. Mas o segundo, cujo resultado me foi enviado esta tarde às 16 horas foi, infelizmente, positivo", começou por escrever Rossi.