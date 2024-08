Desastre aéreo no Brasil. Familiares ajudam na identificação dos corpos

Os corpos das 62 pessoas que morreram no avião que se despenhou no Brasil já foram retirados do local. Os familiares das vítimas estão a ajudar os peritos forenses a identificar os restos mortais.

As duas caixas negras do avião, uma que regista as conversações do cockpit e outro que contém os dados de voo já estão em Brasília para serem analisadas.



Ainda não se conhecem as causas do acidente. A formação de gelo e falhas das hélices são nesta altura as hipóteses avançadas.



O Ministério Público do Brasil iniciou um processo para apurar eventuais responsabilidades da companhia aérea.