Diplomacia da UE aprova mas sanções contra o Irão

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) reúnem-se, com a participação do homólogo do Reino Unido, para aprovar um novo pacote de sanções contra o Irão.

Em cima da mesa vai estar uma discussão sobre como impedir a Rússia de receber componentes tecnológicos que estão a ser fornecidos pelo Irão e pela China. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, participa na reunião.



Estão já em vigor sanções contra empresas que fornecem armamento para o esforço de guerra russo na Ucrânia, no caso do Irão, e componentes tecnológicos, no caso da China, mas os ministros querem avaliar outras opções, disse um alto funcionário europeu.



Na sequência da reunião deverá ser anunciado um novo pacote de sanções para dissuadir o envio de armamento iraniano, nomeadamente mísseis balísticos, adiantou a mesma fonte.



O pacote terá apenas enfoque no armamento fornecido a Moscovo e não incluiria o armamento que Teerão fornece ao Hezbollah ou no Médio Oriente.



O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Lammy, que iniciou funções em julho, vai participar na reunião.