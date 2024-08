Eleições Moçambique. UE envia missão de observação eleitoral

Em comunicado, o Serviço de Ação Externa da UE, tutelado pelo Alto-Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, anunciou que aceitou o convite feito pela CNE de Moçambique para observar o processo eleitoral.

A eurodeputada Laura Ballarin foi escolhida pelo Alto-Representante cessante, Josep Borrell, para chefiar a missão de observação.

"Moçambique e a UE estão interligados por uma parceria profunda e duradoura. A UE tem enviado missões de observação desde o regresso do sistema multipartidária a Moçambique, em 1994. As eleições de outubro serão mais uma oportunidade para consolidar a transição democrática no país, que terão ramificações na região e no continente [africano] como um todo", disse Josep Borrell, citado no comunicado divulgado.

A equipa de observação, que inclui eurodeputados e outros especialistas da Comissão Europeia, vai chegar ao país no dia 27 de agosto, permanecendo até depois do dia do sufrágio.

Moçambique realiza em 09 de outubro eleições gerais, incluindo presidenciais, legislativas e dos governadores e assembleias provinciais.