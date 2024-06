Eleições na Índia marcadas por mortes devido a ondas de calor

Antes do início das eleições, a comissão eleitoral anunciou várias medidas para ter em conta as altas temperaturas, como disponibilizar água nas mesas de voto e montar tendas para sombra.Na Índia, foram registadas muitas mortes na sequência destas ondas de calor intenso, com temperaturas superiores a 45 graus, mas as mortes de várias dezenas de funcionários num único dia representa mum número particularmente elevado.

Para garantir a realização destas eleições, a Índia contou com uma rede de cerca de 15 milhões de funcionários eleitorais e pessoal de segurança, com alguns destes funcionários a ter de se deslocar por estrada, barco, camelo, comboio e helicóptero para chegar aos cidadãos de todo o país.

“Uma indemnização financeira de 1,5 milhões de rupias (20 mil euros) será paga às famílias dos falecidos”, disse aos jornalistas Navdeep Rinwa, responsável eleitoral do estado de Uttar Pradesh.De acordo com o Departamento Meteorológico Indiano, as temperaturas em Jhansi, Uttar Pradesh, atingiram 46,9 graus., disse ainda o responsável eleitoral.A Índia regista temperaturas escaldantes na estação quente, mas as vagas de calor deste ano foram excecionais, com temperaturas que bateram recordes.Os resultados serão anunciados oficialmente na terça-feira. Mas prevê-se que o primeiro-ministro Narendra Modi, nacionalista hindu, ganhe um terceiro mandato, de acordo com várias sondagens.

Com mais de 1,4 mil milhões de habitantes, cerca de 969 milhões de indianos eram elegíveis para votar nas eleições – mais do que as populações da América do Norte e da União Europeia juntas. Cerca de 642 milhões cidadãos foram votar, o maior número de eleitores de sempre, segundo confirmou o comissário-chefe eleitoral, Rajiv Kumar, numa conferência de imprensa esta segunda-feira.