Eleições no FC Porto. Dois candidatos inéditos desafiam reinado de Pinto da Costa

O ato eleitoral decorre hoje (sábado) e amanhã (domingo) entre as 10h00 e as 19h00, no Dragão Arena.





Os sócios do FC Porto que queiram exercer o seu direito de voto nas eleições terão obrigatoriamente de levar de casa uma máscara de proteção individual. Para além disso, o clube exige que os sócios se façam acompanhar de uma esferográfica de modo a evitar a partilha deste objeto, prática desaconselhada pelas entidades de saúde.



Os 60 títulos no futebol e mais umas largas centenas nas modalidades ajudaram a virar o FC Porto do avesso nas últimas quatro décadas, mas caíram a pique a partir do tricampeonato na época 2012/13, ao ponto de os azuis e brancos terem conquistado apenas uma I Liga e duas Supertaças nos últimos 20 cetros nacionais possíveis.Envolvido na luta pela reconquista da Liga e da Taça de Portugal com o rival Benfica, após a pausa motivada pela pandemia de covid-19, o líder portista formalizou em 27 de maio uma recandidatura focada na remodelação administrativa, desportiva e financeira de uma instituição com prejuízos de 52 milhões de euros no primeiro semestre de 2019/20.

Em negociações para a venda do “naming” do Estádio do Dragão, Pinto da Costa prometeu edificar a Cidade do FC Porto e manter modalidades competitivas, sendo acompanhado por Lourenço Pinto (Mesa da Assembleia Geral), Jorge Guimarães (Conselho Fiscal e Disciplinar) e o autarca portuense Rui Moreira (Conselho Superior).