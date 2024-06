Encontrado no deserto de Nevada misterioso monolito espelhado

O paralelepípedo retangular completamente coberto de espelhos foi encontrado no fim de semana, numa área popular entre os caminhantes., escreveu o Departamento da Polícia de Las Vegas nas redes sociais, na segunda-feira., prossegue a publicação.













A misteriosa instalação é semelhante a outras que têm aparecido misteriosamente em todo o mundo desde 2020 – quando um 'monolito' foi descoberto num local remoto no deserto de Utah (Oeste) e conquistou as manchetes dos jornais em plena pandemia de covid-19.Desde então, objetos semelhantes apareceram nos Países Baixos, Polónia, Roménia, Canadá e Reino Unido. Foram criados inevitavelmente 'sites' para identificar estas estruturas enigmáticas.

Teorias sobre misteriosa estrutura espelhada

Quanto a este mais recentemente encontrado na trilha de caminhada de Las Vegas, os internautas alegaram que o 'monolito' não é realmente novo., lê-se num comentário na publicação do LVMPD no Facebook., escreveu outro em resposta.Entre as especulações há quem fale em extraterrestres e partidas, e ainda quem sugira que se trata de um portal para outras dimensões., escreveu um outro internauta.Desde oferenda deixada por extraterrestres, baú com um tesouro ou brincadeira, as especulações entre os internautas norte-americanos são abundantes.Mas o mistério está provavelmente destinado a permanecer sem solução.