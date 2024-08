Equador apreende 4,5 toneladas de droga em mar alto

Esta foi a maior apreensão de droga deste ano, tendo sido detidas 17 pessoas, o que representa o maior número de pessoas apreendidas no mar num caso de tráfico, acrescentou num comunicado divulgado na sexta-feira.

A operação, conhecida como "O grande golpe", decorreu na chamada "Rota do Deserto, historicamente muito utilizada pelos traficantes de droga" e que inclui um troço de ligação entre os portos da província costeira de Manabí e as Ilhas Galápagos, localizadas a cerca de mil quilómetros a oeste do país, indicou.

O destino inicial desta rota é a América Central, embora o objetivo seja chegar a destinos nos Estados Unidos ou na Europa, de acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da Defesa.

O "grande golpe" representa pouco mais de 10% da quantidade total de droga apreendida desde janeiro, acrescentou, na mesma nota.

De acordo com as estimativas do Ministério, com esta apreensão "são agora 42 toneladas apreendidas no mar durante 2024, o que representa um golpe de 840 milhões de dólares [762 milhões de euros] para as máfias da droga" e a retirada de circulação de cerca de "882 milhões de doses".

O Ministério da Defesa equatoriano assinalou que as operações resultaram num "enfraquecimento sistemático do narcotráfico", na sequência da entrada em vigor, no início do ano, das medidas do Presidente do Equador, Daniel Noboa, contra o aumento da violência nas prisões e nas ruas do país.