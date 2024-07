Está a ser "corrigido" o problema que provocou o apagão informático

A CrowdStrike conta que apresentou “uma solução alternativa” para o problema e a companhia aérea norte-americana American Airlines já veio dizer que está a retomar as operações, afetadas pela paralisação global dos sistemas informáticos.





Numa mensagem na rede social X, a American Airlines escreve que “um problema técnico com um fornecedor afetou várias transportadoras, incluindo a American”. No entanto, já “conseguimos restaurar as nossas operações com segurança”.





A gigantesca interrupção afetou muitos setores um pouco por todo o mundo e está relacionada com uma “atualização defeituosa” e as autoridades alemãs, através do Ministério do Interior, “este não é um incidente de segurança ou ataque cibernético” foi “uma falha encontrada numa única atualização de conteúdo para utilizadores do Windows 365“.





Ainda na Alemanha, um porta-voz da associação da indústria financeira revela que estão resolvidas as interrupções nos bancos alemães.







A recuperação é lenta, por exemplo em Espanha onde a falha nos sistemas da empresa Microsoft causou perturbações em todos os 46 aeroportos civis.





Atrasos nos voos, problemas de check-in e cancelamentos são os efeitos que os passageiros aéreos de todo o mundo têm enfrentado. Dos mais de 110 mil voos comerciais programados para esta sexta-feira, até agora 1.390 foram cancelados a nível global, de acordo com dados da empresa de análise de aviação Cirium.