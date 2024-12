Estados Unidos. Tribunal do Delaware recusa bónus milionário a Elon Musk

De acordo com o Washington Post , o, depois de um pequeno grupo de acionistas terem acusado que a decisão da maioria do painel de acionistas foi influenciada pelo próprio Musk.Os acionistas da Tesla foram convidados a votar novamente e acordaram, por maioria, pagar o prémio ao homem mais rico do mundo. Apesar da votação, o tribunal decidiu manter a decisão original.O juiz responsável pelo processo acredita que a defesa não criou prova suficiente depois de ter tomado a decisão original, optando por mantê-la., mesmo depois de os resultados da empresa terem levado a despedimentos em massa.Apesar da decisão do tribunal de Delaware, Elon Musk continua a ser o homem mais rico do mundo.