FBI sinalizou suspeito antes de atacar Trump, mas perdeu-o de vista

Em dois briefings, realizados na quarta-feira à porta fechada, autoridades policiais e os serviços secretos foram questionados sobre a segurança no comício de Trump na Pensilvânia e o homem que abriu fogo.





O senador do Wyoming revelou à Fox News que(instrumento para ajudar a medir a distância até um alvo)

“Seria de esperar que durante aquela hora ninguém perderia de vista aquele indivíduo.”





A senadora Marsha Blackburn, do Tennessee, revelou choque “ao saber que o Serviço Secreto sabia de uma ameaça antes de o presidente Trump subir ao palco”. Em declarações à televisão CBS, um atirador de elite de uma equipe tática de apoio aos Serviços Secretos tirou uma fotografia do então suspeito a olhar pelo telémetro e imediatamente comunicou o avistamento ao comando. De acordo com outra televisão, a ABC News, o atirador de 20 anos foi avistado novamente no telhado de um prédio 20 minutos antes do início do ataque, revelaram as autoridades.





Ele foi morto por atiradores do Serviço Secreto 26 segundos depois de abrir fogo contra Trump.





As autoridades também revelaram que o atirador esteve, pelo menos uma vez, no recinto dias antes do comício de Trump. Sendo que também tinha no telemóvel imagens de Donald Trump e do presidente Joe Biden.







De acordo com o FBI, foram realizados mais de 200 interrogatórios e analisadas 14.000 imagens.