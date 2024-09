Francisco destaca que crianças e jovens são um "grande dom"

"Timor-Leste é bonito, porque tem muitas crianças: sois um país jovem onde por todo o lado se sente a vida a pulsar, a desabrochar e isso é um grande dom", disse Francisco, durante a homilia, que ainda decorre.

"A presença de tantos jovens e crianças renova constantemente a frescura, a energia, a alegria e o entusiasmo do vosso povo, mas, mais ainda, trata-se de um sinal, porque dar espaço aos mais pequenos, acolhê-los, cuidar deles e fazermo-nos pequenos diante de Deus e diante uns dos outros são precisamente atitudes que nos abrem à ação do Senhor", continuou o Francisco.

O Papa pediu às pessoas para não terem medo de "perder a vida", de "rever programas", de "renunciar a alguma coisa para que um irmão ou irmã possa estar melhor e ser feliz".

"Não tenhamos medo até de redimensionar os nossos projetos quando for necessário, não para os diminuir, mas para os tornar ainda mais belos através do dom de nós mesmos e do acolhimento dos outros, com a imprevisibilidade que isso comporta, porque a verdadeira realeza é a de quem dá a vida por amor como Maria e como Jesus", salientou.

Fracisco destacou que tudo aquilo está simbolizado em dois adornos tradicionais timorenses, nomeadamente o Kaibauk e o Belak.

"O primeiro simboliza os cornos do búfalo e a luz do sol e é colocado no alto, adornando a fronte, bem como no topo das casas, com o formato dos telhados. Fala de força, energia e calor e pode representar o poder de Deus que dá vida", disse o Sumo Pontífice.

O segundo, continuou Francisco, é "complementar do primeiro".

"Recorda o brilho delicado da lua, que à noite reflete humildemente a luz do sol, envolvendo tudo numa suave fluorescência. Fala de paz, fertilidade e doçura e simboliza a ternura da mãe".

"Kaibauk e Belak, força e ternura do pai e da mãe: assim o Senhor manifesta a sua realeza, feita de caridade e misericórdia", disse.

Francisco pediu também para que cada homem e mulher, "enquanto igreja e sociedade peça a sabedoria de refletir no mundo a luz forte e terna de Deus" que "levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria para o fazer sentar entre os grandes do seu povo".