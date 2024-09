Francisco parte de Díli após visita de três dias

O avião da Aero Díli que vai transportar Francisco até Singapura descolou às 12:25 locais (04:25 em Lisboa) do aeroporto internacional Nicolau Lobato, no limite ocidental da capital timorense.

Durante a estada em Timor-Leste, Francisco encontrou-se com as autoridades políticas, religiosas, da sociedade civil e corpo diplomático, sendo o ponto alto a missa, na terça-feira, em Tasi Tolu, a cerca de 10 quilómetros a oeste de Díli, em que participaram cerca de 600 mil pessoas, segundo dados das autoridades citados pelo Vaticano.

O Papa terminou hoje a visita com um encontro com milhares de jovens no centro de convenções de Díli.

Desde as primeiras horas da manhã, milhares de timorenses posicionaram-se nas estradas da cidade, por onde o Papa passou, para um último adeus a Francisco.

O Papa vai terminar em Singapura a mais longa viagem apostólica do seu pontificado, que incluiu ainda a Indonésia e a Papua Nova Guiné.