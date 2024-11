Fuga em massa da violência dos gangues em Port-au-Prince

Em Solino, uma das áreas de Port-au-Prince, há famílias inteiras que já abandonaram a capital



A violência explodiu no Haiti após a demissão e substituição do primeiro-ministro interino.



As acusações de corrupção e as lutas políticas estão a dominar o conselho de transição que foi criado para restaurar a ordem democrática no país.



O Haiti não vai a eleições desde 2016, em grande parte por causa da violência das gangues, que esta segunda-feira conseguiram paralisar o principal aeroporto do país.