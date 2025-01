Funeral de Jimmy Carter decorre em Washington

O 39.º Presidente dos Estados Unidos e Nobel da Paz (2002) morreu no dia 29 de dezembro, aos 100 anos.



Depois dos restos mortais do antigo governante terem ficado nos últimos dias em câmara ardente no Capitólio (sede do Congresso norte-americano) – o 13.º Presidente a ter esta honra -, as exéquias vão decorrer na Catedral Nacional, uma igreja episcopal que também acolheu as cerimónias fúnebres dos antigos presidentes Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, Gerald Ford e George H.W. Bush.



Joe Biden fará o elogio fúnebre e está igualmente prevista a presença dos quatro antigos governantes norte-americanos ainda vivos: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump (que assume a 20 de janeiro um segundo mandato).



Biden decretou dia de luto nacional, com os serviços federais a estarem encerrados. Também ordenou que as bandeiras estejam colocadas a meia haste durante 30 dias, o que significa que continuarão assim no dia da tomada de posse de Trump.



Para a zona de Washington estão previstas temperaturas negativas e queda de neve, condições meteorológicas adversas que poderão condicionar as cerimónias.



Carter será posteriormente enterrado no estado da Georgia (sul), ao lado da sua mulher, a antiga primeira-dama Rosalynn Carter.