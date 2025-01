Governo moçambicano vai reformular OE e cortar o 13.º mês à função pública

Segundo o primeiro-ministro de Moçambique, Adriano Maleiane, “”, aludindo às consequências de dois meses e meio de paralisações e manifestações pós-eleitorais, com destruição e saques de instituições públicas e empresas, contestando os resultados eleitorais.mesmo com estes problemas todos que nós tivemos”, afirmou, recordando que o pagamento do 13.º mês “sempre foi tido como condicionado à existência de disponibilidade financeira”, explicou Adriano Maleiane, que é também titular das pastas da Economia e Finanças.



Além da destruição de património público e privado, as manifestações e paralisações que se registam em Moçambique desde 21 de outubro, convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, já provocaram cerca de 300 mortos e mais de 600 baleados, impactando fortemente a economia do país.

, justificando a decisão com a “situação complexa que a economia atravessa”.“Apesar das imensas dificuldades financeiras que enfrentamos, o meu Governo decidiu atribuir, para 2023, o pagamento do 13.º salário que corresponde a 30% do salário base, entre janeiro e fevereiro [então previsão de pagamento]”, declarou Filipe Nyusi, durante o discurso anual sobre o Estado da Nação no Parlamento.Entretanto, oe metade até 2028, segundo documento noticiado em julho passado pela Lusa.“Aprovamos um plano de ação a médio prazo para ajudar a reduzir a massa salarial para 10 por cento do Produto Interno Bruto (PIB)”, lê-se numa carta enviada pelas autoridades moçambicanas à diretora-geral do FMI, no âmbito da quarta avaliação ao programa de Facilidade de Crédito Alargado (ECF, na sigla em inglês).A missiva dirigida a Kristalina Georgieva, com data de 21 de junho e assinada pelo então ministro da Economia e Finanças, Max Tonela – pasta que o primeiro-ministro passou entretanto a acumular -, e pelo governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, refere que esse plano “inclui medidas políticas”.Nomeadamente, “limites de contratação, congelamento dos salários nominais e promoções, alocando um terço [do salário base] do 13.º mês em 2024 e metade do 13.º mês em 2025-28”, além de “reformas da gestão das finanças públicas”.Esta terça-feira, a capital moçambicana voltou a acordar barricada e com o comércio fechado, no centro da cidade há mais militares na rua. As estradas de Maputo estão cortadas e apenas as, as carrinhas de transporte de passageiros podem circular, como conta o enviado da Antena 1, Nuno Amaral.

Daniel Chapo toma posse na quarta-feira

O Presidente eleito de Moçambique, Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) toma posse na quarta-feira e oA medida é extensiva ao setor público e privado, não abrangendo, contudo, trabalhadores "cujas atividades, pela [sua] natureza, não podem sofrer interrupções", lê-se numa nota divulgada na segunda-feira pelo Ministério do Trabalho.do novo Presidente, em Moçambique, e a presença de chefes de Estado convidados está ainda por confirmar, avançou fonte oficial.

Na sexta-feira, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que aguardava uma proposta do Governo português sobre uma eventual ida à posse de Daniel Chapo, possibilidade agora afastada, com a confirmação da presença do ministro do Estado e Negócios Estrangeiros.

A vice-presidente da Comissão Interministerial para Grandes Eventos, Eldevina Materula, revelou, no final da semana passada, que foram enviados nesse dia os convites para organismo internacionais e que esperavam ter confirmações."Nós enviámos os convites para toda Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), para União Africana e para alguns chefes de Estado europeus”, incluindo Portugal, declarou então.O CC, última instância de recurso em contenciosos eleitorais, proclamou Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), como vencedor da eleição a Presidente da República, com 65,17 por cento dos votos, sucedendo no cargo a Filipe Nyusi, bem como a vitória da Frelimo, que manteve a maioria parlamentar, nas eleições gerais de 9 de outubro.

Dois meses e meio de contestação nas ruas

No entanto, a eleição de Daniel Chapo foi contestada nas ruas e o anúncio do CC aumentou o caos que o país vive desde outubro, com manifestantes pró-Venâncio Mondlane – candidato que segundo o Conselho Constitucional obteve apenas 24 por cento dos votos mas que reclama vitória – em protestos a exigirem a “reposição da verdade eleitoral, com barricadas, pilhagens e confrontos com a polícia, que tem vindo a realizar disparos para tentar a desmobilização.

Além de Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique (Podemos), Chapo enfrentou, nas eleições de 9 de outubro, Ossufo Momade (que obteve 6,62 por cento), líder e apoiado pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), até aqui principal força da oposição, e Lutero Simango (que teve 4,02 por cento), suportado e presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).





c/Lusa