Incógnitas para conservadores e trabalhistas

Na reta final da campanha eleitoral das eleições antecipadas, eis alguns pontos essenciais sobre incógnitas que poderão marcar a noite de trabalhistas e conservadores:

+++ Os possíveis "momentos Portillo" +++

Em 1997, o então ministro da Defesa Michael Portillo perdeu o lugar para um candidato trabalhista desconhecido, sintetizando o efeito da vitória de Tony Blair.

Segundo o jornal Daily Telegraph, 75% dos membros do atual governo enfrentam o mesmo destino, naquilo que a imprensa batizou de "banho de sangue eleitoral" no Partido Conservador.

As várias sondagens projetaram que os `tories` (conservadores) poderão perder perto de 300 dos 345 lugares que tinham quando o parlamento foi dissolvido, em 30 de maio.

O primeiro-ministro, Rishi Sunak, no círculo de Richmond and Northallerton, Yorkshire, no norte de Inglaterra, é um daqueles em perigo de perder o assento na Câmara dos Comuns, apesar de ter ganho em 2019 com quase 64% dos votos.

Além do avanço do Partido Trabalhista, que elegeu o Presidente da Câmara Municipal de North Yorkshire, em maio, Sunak poderá ser vítima da fragmentação do voto da direita pelo Partido Reformista.

Seria a primeira vez que um chefe de Governo britânico em funções não conseguiria ser reeleito deputado.

Outros "barões" conservadores em risco são o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Penny Mordaunt, o ministro da Defesa, Grant Shapps, ou a antiga primeira-ministra Liz Truss.

+++ Impacto do conflito em Gaza +++

O descontentamento dos eleitores muçulmanos tradicionalmente fiéis ao Partido Trabalhista devido à demora do `Labour` em pedir um cessar-fogo na Faixa de Gaza ficou evidente com a eleição de George Galloway na eleição parcial de Rochdale, em fevereiro.

O Partido dos Trabalhadores do Reino Unido (Workers Party of Great Britain) fez uma campanha centrada no conflito e na defesa dos palestinianos, o que poderá custar aos trabalhistas muitos votos de cidadãos originários do Paquistão e do Bangladesh.

A falta de reconhecimento a nível nacional é um problema, agravada pela reduzida cobertura mediática e a ausência nos debates televisivos. O partido de extrema-esquerda nem sequer aparece nas sondagens.

No entanto, mesmo que não eleja nenhum deputado, pode desviar alguns votos destinados aos trabalhistas.

+++ Jeremy Corbyn +++

O antigo líder Jeremy Corbyn foi expulso do Partido Trabalhista em 2020 por não aceitar as conclusões de um relatório sobre a disseminação interna do antissemitismo durante a sua direção.

Corbyn decidiu candidatar-se na mesma como independente no círculo de North Islington, norte de Londres, o qual representa desde 1983, tendo sido reeleito em 2019 com 64,3% dos votos.

Esta eleição é um exemplo de circunscrições eleitorais onde o Partido Trabalhista vai enfrentar antigos militantes da ala esquerda que concorrem contra o `Labour`, como Faiza Shaheen em Chingford and Woodford Green, nordeste de Londres.