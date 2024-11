Ishiba e Trump querem reunir em breve

Durante a conversa de cinco minutos, o líder japonês, Shigeru Ishiba, disse que os dois vão combinar encontrar-se o mais rápido possível. Donald Trump, por sua vez, disse esperar falar com Ishiba "cara a cara".

Além disso, concordaram continuar a discutir ativamente o reforço da aliança entre o Japão e os Estados Unidos "de muitos pontos de vista", porque esta não abrange apenas aspetos económicos, referiu Ishiba.

O porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, sublinhou que a aliança é "a base da diplomacia e da segurança do Japão", referindo-se à política externa japonesa e à aliança militar em vigor desde 1960, que permite a presença de bases militares norte-americanas em solo japonês, além do compromisso de defesa mútua.

"Continuaremos a nossa cooperação em vários domínios e como parceiros globais com um papel fundamental na manutenção de uma ordem internacional livre e aberta, reforçando simultaneamente a capacidade de dissuasão da nossa aliança", afirmou Hayashi.

Ishiba, que tomou posse em 1 de outubro, descreveu o líder republicano como amigável, no final da conversa.

"Desejámos um ao outro o melhor para o nosso trabalho", notou Ishiba aos meios de comunicação social.

A conversa telefónica aconteceu depois de, na quarta-feira, Ishiba ter felicitado Trump pela boa prestação nas eleições contra a democrata Kamala Harris.

"Os meus sinceros parabéns a Donald Trump. Estou realmente ansioso para trabalhar em estreita colaboração consigo para fortalecer ainda mais a aliança Japão-EUA e promover um Indo-Pacífico livre e aberto", disse o primeiro-ministro japonês na rede social X.

O regresso de Trump à Casa Branca pode significar que o líder republicano volte a exigir que o Japão aumente as contribuições por acolher bases norte-americanas.