Issa Al H. Procuradoria alemã divulga identidade do atacante de Solingen

O juiz de instrução do Tribunal Federal alemão ordenou a prisão de Issa. De acordo com o comunicado da Procuradoria-Geral, o detido foi acusado de homicídio em três casos e de tentativa de homicídio noutros oito, bem como de pertencer a uma organização terrorista estrangeira.



Segundo a nota, os investigadores assumiram que Issa Al H. partilha a ideologia islâmica radical do EI e que por isso tomou a decisão de "matar o maior número possível de pessoas que, do seu ponto de vista, eram infiéis".



Por esta razão, no festival municipal de Solingen "esfaqueou os visitantes do festival com uma faca nas costas, repetidamente e visando o pescoço e o tronco", defendeu o Ministério Público.



Após o ataque indiscriminado, Issa fugiu, provocando uma gigantesca caça ao homem. Ter-se-á escondido num centro de acolhimento de refugiados no centro de Solingen, alvo de buscas policiais durante a noite de sábado, após uma denúncia anónima.O ataque com arma branca, que fez três mortos e oito feridos, ocorreu na sexta-feira pelas 21h45 locais (20h45 de Lisboa), no centro histórico de Solingen, perto de um dos palcos onde decorria um concerto do Festival da Diversidade.Os mortos são dois homens de 56 e 67 anos e uma mulher de 56. Quatro dos feridos encontram-se em estado crítico, outros dois em estado grave e mais dois com ferimentos ligeiros."Na nossa sociedade não devemos tolerar algo assim e nunca aceitá-lo", declarou.As primeiras investigações levaram à detenção de um adolescente de 15 anos que, alegadamente, teve conhecimento prévio do ataque que chocou a Alemanha e nada fez para o impedir.O jovem, que foi detido na casa da família, foi identificado com base no testemunho de duas pessoas que ouviram uma conversa suspeita antes dos acontecimentos durante o festival e que, após o ataque, contactaram a polícia.