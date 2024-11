Japão e Brasil querem fortalecer relações bilaterais

O representante japonês afirmou que o Brasil tem a maior comunidade "nikkei" - termo utilizado para designar os descendentes de japoneses ou emigrantes de origem japonesa - e que essa união favorece a partilha de valores e princípios, o que é fundamental para continuar a promover as relações diplomáticas.

Os dois ministros abordaram a necessidade de reformar as Nações Unidas e o Conselho de Segurança, tendo também acordado trabalhar em estreita colaboração para a próxima Cimeira do G20 (maiores economias do mundo), que se realiza este mês, no Rio de Janeiro.

Iwaya lembrou que o próximo ano marca o 130.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre Japão e Brasil.