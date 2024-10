Kamala Harris está hoje com Obama e Springsteen e Trump vai ao Arizona

Depois de uma agenda intensiva no estado da Pensilvânia - considerado essencial para uma vitória nas eleições de 05 de novembro - Harris e Trump vão aproveitar o final da semana para cativar votos noutros estados flutuantes, na esperança de cativar o voto de indecisos e independentes.

Para essa tarefa, Harris aposta em dois `pesos-pesados` da ala democrata, tendo ao seu lado Barack Obama, que se tem esforçado por procurar atrair sobretudo o voto masculino de etnia afro-americana.

Nesse esforço, Obama aparecerá acompanhado pelo artista com quem já realizou um podcast: Bruce Springsteen, que não tem escondido o seu apreço pela atual vice-Presidente, apelando ao voto no que considera ser "a mais competente política para vencer os preconceitos conservadores".

Aliás, nesse podcast, Obama e Springsteen mostraram partilhar muitas ideias sobre soluções para alguns dos problemas mais delicados que os Estados Unidos enfrentam e que são agora temas de campanha, como a imigração ilegal ou o acesso ao aborto.

O comício no estado sulista da Geórgia marcará ainda a primeira aparição conjunta de Harris com Obama, no mesmo palco e sintonizados na estratégia de alargar a base de apoio eleitoral dos democratas, em particular junto dos votantes de etnia afro-americana que as sondagens dizem estar mais inclinados e apoiar Trump.

O candidato republicano, por sua vez, prometeu moderar as críticas pessoais a Harris, depois de nos últimos dias, em comícios na Pensilvânia, ter acusado a também vice-Presidente de ser pouco inteligente e preguiçosa.

Hoje, Trump muda-se da costa leste para a costa oeste e os analistas vão seguir com atenção as suas palavras, procurando detetar as alterações no rumo de campanha prometidas pela comitiva do republicano.

Segundo algumas figuras da direção de campanha de Trump, os ataques mais diretos a Harris ficarão agora a cargo do candidato à vice-presidência, JD Vance, que estará hoje em Charlotte, na Carolina do Norte - outro estado decisivo para estas eleições, onde os republicanos já ganharam por duas vezes, mas que os democratas acreditam poder vencer este ano.

A Carolina do Norte será também ponto de paragem hoje para o candidato à vice-presidência democrata, Tim Walz, que viaja desde o Kentucky, mas já com comícios marcados para a Pensilvânia este fim de semana.

De resto, as duas campanhas parecem ter a preocupação de replicar territórios e programas de `media`, tentando evitar deixar qualquer espaço em aberto, sem contraditório, para o adversário.

Nos próximos comícios e iniciativas de campanha nos próximos dias, na Geórgia e no Texas, onde chegará na sexta-feira, Harris promete intensificar o seu discurso sobre o acesso ao aborto, aparecendo ao lado de mulheres que, em diferentes organizações não governamentais, têm procurado contrariar as políticas restritivas nos estados controlados pelos republicanos.

Trump, por seu lado, vai manter a tónica no tema da imigração, na sua passagem pelo Arizona, um dos estados onde o tema tem provocado controvérsia, pela sua longa fronteira com o México.