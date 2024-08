Kamala Harris nomeada candidata presidencial democrata

(em atualização)



Harris, filha de pai jamaicano e de mãe indiana, torna-se assim a primeira mulher negra a ser nomeada como candidata presidencial por um dos dois partidos que têm dominado a política dos EUA desde a fundação do país em 1776.

A oficialização da nomeação como candidata democrata aconteceu na segunda-feira à noite, após a divulgação por parte do partido dos votos dos delegados que haviam sido eleitos nas primárias em todos os Estados do país.

Após uma votação online que decorreu durante cinco dias e terminou na sexta-feira, Harris obteve quase 4.600 votos que, de acordo com o partido, representam 99 por cento dos delegados participantes.De acordo com fontes de campanha, Harris estava à espera da oficialização da nomeação para divulgar o nome do candidato a vice-presidente e iniciar um périplo pelos sete Estados-chave para as eleições de novembro.

Os nomes apontados para o companheiro de candidatura de Harris são o senador do Arizona, Mark Kelly, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o governador do Minnesota, Tim Walz.

Harris e o candidato a vice-presidente iniciarão hoje uma digressão em Filadélfia (Pensilvânia) e continuará em Eau Claire (Wisconsin), Detroit (Michigan), Durham (Carolina do Norte), Savannah (Geórgia), Phoenix (Arizona) e Las Vegas (Nevada).

Esta maratona de comícios e encontros com eleitores vai focar-se na zona tradicionalmente mais favorável para o Partido Republicano, no centro-oeste e nos Estados do sul.

A convenção democrata decorre em Chicago de 19 a 22 de agosto.