Kamala Harris revela diferenças face a Donald Trump

Na convenção, que vai decorrer até quinta-feira, Kamala Harris e o candidato a vice-presidente, Tim Walz, vão procurar manter aceso o entusiasmo que envolve as suas candidaturas desde que Joe Biden renunciou à corrida à Casa Branca.O encontro deverá promover o programa político dos democratas, explorado ao longo da semana por ex-presidentes, eleitos e outras personalidades destacadas do partido.Enquanto no pavilhão de Chicago passarão pelo palco nomes fortes do Partido Democrata para falar dos– a organização está igualmente preocupada em realizar festas que provem que o partido não está apenas mobilizado para vencer as eleições, mas também atravessa uma fase de entusiasmo e de união.A convenção contará com estrelas como o artista John Legend, estando ainda em dúvida se também Beyoncé ou Taylor Swift participarão em algum evento e a organização Creative Coalition (um influente grupo de militantes ligados ao mundo do espetáculo) já prometeu que irá realizar a melhor festa da semana, na quarta-feira, com um concerto com muitas estrelas e apresentado pela atriz Octavia Spencer.