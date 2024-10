Laços Rússia-Venezuela são "indestrutíveis", diz Maduro

"A Rússia e a Venezuela têm construído laços indestrutíveis. Laços políticos, morais, e relações que foram postas à prova todos estes anos", disse Maduro aos jornalistas em Kazán, onde participou da 16.ª Cimeira do grupo económico BRICS.

O Presidente da Venezuela manifestou a sua admiração pela capacidade de Putin "liderar o povo da Rússia em todas as frentes".

"Estamos muito orgulhosos da amizade consigo e com a Rússia", frisou, sublinhando que a cooperação entre ambos países "é mutuamente benéfica e está a desenvolver-se em todos os domínios".

Nicolás Maduro anunciou que a 07 de novembro terá lugar, em Caracas, a próxima reunião da Comissão Mista Rússia-Venezuela.

"Estamos dispostos a continuar a receber os investimentos russos na Venezuela, a continuar a reforçar as nossas trocas comerciais, a aliança entre os setores empresariais em todos os domínios e a reforçar os domínios políticos", disse à televisão estatal venezuelana.

Por outro lado, Putin sublinhou a importância das relações estratégicas com Caracas e descreveu a Venezuela como "um dos antigos e fiáveis parceiros da Rússia na América Latina e no mundo em geral".

"O volume do comércio bilateral está a aumentar, temos múltiplos projetos nos domínios da energia, dos produtos farmacêuticos, dos transportes, da conquista do espaço e das novas tecnologias", afirmou.

Maduro chegou terça-feira à Rússia para a 16.ª Cimeira do grupo económico BRICS, naquela que é a sua primeira visita ao estrangeiro após as polémicas eleições presidenciais de 28 de julho, em que foi reeleito para um terceiro mandato, mas cujos resultados a oposição e grande parte da comunidade internacional não reconhecem.

A Venezuela e a Rússia estabeleceram relações diplomáticas em 14 de março de 1945 e assinaram mais de 300 acordos de cooperação bilateral, em matéria energética, financeira, ligações aéreas e marítimas, entre outras.

Além de reunir-se com Putin, o Presidente da Venezuela reuniu-se com o seu homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, com o palestinano Mahmoud Abbas e com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.

Maduro reuniu-se ainda com o seu homólogo da Bielorússia, Aleksandr Lukashenko, a quem ratificou a "plena disposição da Venezuela para continuar a ampliar as relações bilaterais ao mais alto nível" e sublinhou "a irmandade e cooperação mútua, na construção do novo mundo que está a nascer".