"Lua de Morango". Primeira lua cheia deste verão

Durante a noite de sexta para sábado, a lua esteve no ponto mais brilhante e cheio às 02h08.



Como coincide com o solstício de verão, quando o sol está no ponto mais alto do ano, a lua parece maior. E o tom dourado deve-se ao facto de a lua seguir um caminho baixo e raso no céu.



Mas o nome Lua de Morango vem das tribos nativas americanas Algonquin. Estas usavam a lua cheia de junho para saber quando os morangos estavam prontos para a colheita.



E, segundo a lenda, quem comer um morango sob a lua cheia de junho vê os desejos realizados.