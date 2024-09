Macau baixa nível de alerta à medida que super tufão se afasta do território

O sinal 3 foi emitido às 14:00 (07:00 em Lisboa), prevendo-se que o Yagi, atualmente na parte norte do mar do Sul da China, continue a mover-se para noroeste, em direção às regiões entre a península de Leizhou e a ilha de Hainão, de acordo com um comunicado dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau.

No entanto, "devido à influência da circulação externa e da banda de chuva do Yagi, prevê-se que hoje continuem aguaceiros e trovoadas, com ventos fortes", acrescentaram os SMG, indicando que o sinal deverá manter-se durante a tarde.

A China está hoje a preparar-se para receber o impacto do super tufão Yagi, que vai levar ventos e chuvas fortes às regiões do sul do país, entre esta tarde e domingo.

Pelo menos 15 pessoas morreram nas Filipinas, a maioria na ilha de Luzon, onde se situa Manila, devido à passagem do Yagi, disseram na quarta-feira as autoridades de Manila.

Com o sinal 3 é retomado o funcionamento de transportes e serviços públicos, bem como a circulação rodoviária nas pontes e, gradualmente, ligações marítimas e aéreas.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato causou 10 mortos e 240 feridos.