Macron visita o Líbano com cessar-fogo na agenda

Com esta visita, Macron quer demonstrar "o compromisso inabalável” no apoio de Paris ao Líbano, que enfrentava uma prolongada crise política, referiu a presidência francesa, que acrescentou que a deslocação servirá também para trabalhar na plena implementação do acordo de cessar-fogo no Líbano, após mais de um ano de conflito entre o grupo xiita libanês Hezbollah e Israel, que ocupou partes do sul do país.



A eleição de Aoun pelo parlamento libanês pôs um ponto final a um vazio de poder de dois anos e meio, a que se seguiu a nomeação de Nawaf Salam para primeiro-ministro.



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também se encontra no Líbano, uma deslocação que classificou como uma “visita de solidariedade”.



Guterres visita hoje as forças de manutenção da paz da ONU no sul do Líbano, onde está em vigor desde finais de novembro uma trégua entre o grupo xiita libanês pró-iraniano Hezbollah e Israel. No sábado, o líder da ONU deverá encontrar-se com os dirigentes políticos do país.