Marine Le Pen é ouvida em tribunal por alegado uso indevido de dinheiro do Parlamento Europeu

Marine Le Pen é ouvida no tribunal de Paris por alegado uso indevido de dinheiro do Parlamento Europeu. As audições começam esta segunda-feira e devem durar três dias.

Um processo que pode minar as ambições de Le Pen de se candidatar à presidência francesa, caso haja condenação.



No entanto, os arguidos estão convencidos de que não serão condenados.



Em causa, estão factos que remontam a 2009 e 2016, quando Marine Le Pen era eurodeputada. Está acusada de usar o dinheiro europeu para pagar a funcionários que afinal estavam ao serviço do partido de Le Pen, em França.