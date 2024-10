Marinha dos EUA localiza destroços de caça que caiu em Washington

O jato EA-18G Growler do Esquadrão de Ataque Eletrónico despenhou-se terça-feira a leste do Monte Rainier, no estado de Washington, de acordo com a Estação Aérea Naval da Ilha Whidbey (NAS Whidbey Island).

Equipas de busca, incluindo um helicóptero MH-60S da Marinha norte-americana, partiram da NAS Whidbey Island para tentar encontrar a tripulação e examinar o local do acidente.

As equipas de busca aérea localizaram os destroços na quarta-feira, disse em comunicado o porta-voz da estação aérea, Mike Welding.

Oficiais da Marinha disseram não saber se os dois tripulantes conseguiram ejetar-se antes do acidente, que continua sob investigação.

O EA-18G Growler é semelhante ao F/A-18F Super Hornet e inclui sofisticados dispositivos de guerra eletrónica.