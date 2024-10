Milhares de pessoas juntaram-se hoje em Maputo no funeral de Elvino Dias, assessor jurídico do candidato presidencial Venâncio Mondlane. O cortejo fúnebre, que partiu do centro de Maputo, foi escoltado pela polícia, como conta o correspondente da RTP em Maputo, Tiago Contreiras.

Milhares de pessoas acompanharam as cerimonias, muitas vezes debaixo de palavras de ordem. Elvino Dias foi assassinado a tiro, sexta-feira, no centro de Maputo.



O carro onde seguia com Paulo Guambe, mandatário do Podemos foi alvo de uma emboscada.