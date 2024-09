Montenegro reúne-se com Guterres na quarta-feira e discursa na ONU na quinta

Segundo o programa hoje divulgado, o chefe do Governo PSD/CDS-PP aproveitará esta deslocação para dois encontros com representantes de comunidades emigrantes portuguesas, em Mineola, Long Island, logo à chegada aos Estados Unidos da América, na terça-feira à noite, e em Newark, na quinta-feira à noite, antes de partir de regresso a Portugal.

Na semana passada, no contexto de incêndios em Portugal, o primeiro-ministro decidiu reduzir a duração da sua viagem a Nova Iorque, inicialmente prevista para entre segunda e quinta-feira, onde terá um programa intenso.

Na quarta-feira, antes de se reunir com António Guterres, irá intervir num painel de alto nível sobre sustentabilidade dos oceanos e num debate aberto do Conselho de Segurança da ONU sobre liderança para a paz. Pelo meio, participará num almoço de trabalho do Grupo de Líderes do Pacto de Paris para as Pessoas e o Planeta (4P), promovido pelos presidentes de França e Senegal.

Ao fim do dia, Luís Montenegro estará na habitual receção oferecida pelo presidente norte-americano, Joe Biden, aos chefes de Estado e de Governo que participam na Assembleia Geral da ONU.

Na quinta-feira, o programa do primeiro-ministro começa com pequeno-almoço com membros da Câmara de Comércio Portugal-Estados Unidos da América, da PALCUS -- Portuguese American Leadership Council e da PAPS -- Portuguese American Post Graduate Society, seguindo-se a inauguração de novas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Nova Iorque, da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP) e do Turismo de Portugal.

A sua intervenção de estreia no debate geral anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 países membros da ONU está agendada para a tarde de quinta-feira, já de noite em Lisboa.

Luís Montenegro, na chefia do Governo desde abril, já esteve nos Estados Unidos da América, em julho, para participar na Cimeira da NATO, em Washington.

Em Nova Iorque, estará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que intervirá hoje na Cimeira do Futuro promovida pelo secretário-geral da ONU.

Esta sessão da Assembleia Geral da ONU tem como tema "Não deixar ninguém para trás: agindo juntos para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para as gerações presentes e futuras".

A representação de Portugal no debate geral anual nas Nações Unidas tem alternado entre Presidente da República e primeiro-ministro.

Em 2016, 2018, 2019, 2021 e 2023 foi o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a deslocar-se a Nova Iorque. Em 2017, 2020 e 2022 a intervenção perante a Assembleia Geral coube ao anterior primeiro-ministro, António Costa.

Portugal, que lançou em 2016 a candidatura vencedora de António Guterres a secretário-geral da ONU, entretanto reconduzido no cargo em 2021 e com mandato até ao fim de 2026, é candidato a um lugar de membro não-permanente no Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-28.