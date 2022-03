Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h43 - Ucrânia pede acesso a imagens de satélite do governo e empresas do Japão





O jornal japonês Nikkei avança esta quinta-feira que a Ucrânia pediu ao Japão imagens de satélite de alta qualidade para identificação das tropas russas.







De acordo com a publicação, o Governo japonês está a considerar "cuidadosamente" se o fornecimento deste tipo de dados à Ucrânia seria politicamente aceitável ou permitido em termos legais.







O executivo nipónico e várias empresas do país operam satélites com capacidade para captura de imagens detalhadas durante o dia mas também de noite, independentemente das condições metereológicas ou outros elementos.







9h24 - Rússia diz que negociações com a Ucrânia prosseguem por videoconferência





Maria Zakharova, porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, adiantou esta quinta-feira que as conversações entre os negociadores prosseguem hoje por videoconferência, como de resto têm decorrido nos últimos dias.







9h06 - Mariupol. Grande parte dos civis abrigados no teatro sobreviveu, diz deputado







De acordo com um deputado ucraniano, Dmytro Gurin, cujos pais estão retidos em Mariupol, grande parte dos 1.000 civis estavam no abrigo do teatro quando o edifício foi atingido.







Em declarações à BBC, o deputado adianta que o teatro ficou destruído, mas que os civis, cerca de 1000 pessoas - na maioria mulheres e crianças - estavam no abrigo no momento do ataque.







"Não sabemos se há feridos ou mortos, mas parece que a maior parte deles sobreviveu e está bem", afirmou à BBC.







8h55 - Bombardeamentos destruíram teatro que abrigava civis em Mariupol. Leia aqui







Bombardeamentos sobre Mariupol atribuídos às forças russas devastaram, na quarta-feira, o Teatro Dramático, que servia de abrigo a mais de um milhar de civis naquela cidade do sudeste da Ucrânia, denunciaram as autoridades locais. O Ministério russo da Defesa alega que o edifício, agora reduzido a escombros, foi detonado por forças ucranianas da extrema-direita.







Ao início da manhã desta quinta-feira, o número de vítimas do ataque era ainda indeterminado.





8h39 - Zelensky discursa no Bundestag por videoconferência. "Chanceler Scholz, derrube este muro"







O presidente ucraniano continua a discursar perante vários parlamentares do mundo ocidental e esta quinta-feira foi a vez da Alemanha. Perante os deputados no Bundestag, Volodymyr Zelensky pediu aos alemães que derrubem o novo "muro" que se ergueu na Europa contra a liberdade.







"Este não é o Muro de Berlim, mas um muro na Europa central entre a liberdade e a servidão, e esse muro cresce a cada bomba", lamentou Zelensky perante a câmara baixa do Parlamento alemão.







"Chanceler Scholz, derrube este muro e dê à Alemanha o papel de liderança que conquistou", afirmou o líder ucraniano, lembrando o apelo do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, na reta final da Guerra Fria. Na altura, o presidente norte-americano dirigia-se ao último líder soviético, Mikhail Gorbachev, pedindo que o Muro de Berlim fosse derrubado.







"É o que lhe digo a si, chanceler Scholz, derrube este muro", afirmou.







O presidente ucraniano criticou também as ligações económicas e energéticas entre Berlim e Moscovo ao longo dos últimos anos, referindo mesmo que os projetos conjuntos entre os dois países, designadamente o Nord Stream 2, foram o "cimento" do novo muro.







8h10 - Putin defende "auto purificação" da sociedade russa

Num discurso transmitido na quarta-feira pela televisão russa, o presidente Vladimir Putin falou dos russos que apoiam o Ocidente como "escória" e "traidores" que devem ser removidos da sociedade.







“Estou convencido de que uma auto purificação tão natural e necessária da sociedade só fortalecerá o nosso país, a nossa solidariedade, coesão e prontidão para responder a quaisquer desafios”, afirmou o líder russo, sinalizando uma possível intensificação da repressão no país.







"O povo russo sempre será capaz de distinguir os verdadeiros patriotas da escória e dos traidores e irá simplesmente cuspi-los como uma mosca que acidentalmente voou para as suas bocas", disse Putin.





O presidente russo acrescentou ainda que a luta em curso "é a luta pela nossa soberania, pelo futuro do nosso país e dos nossos filhos".





8h04 - Rússia atingiu depósito militar em Rivne







As tropas russas anunciaram hoje que atingiram um depósito militar na região de Rivne com mísseis de alta precisão. Com este ataque destruíram uma instalação para armazenamento de mísseis e munições na cidade de Samy, segundo anunciaram as forças russas.







7h52 - "Estamos a sofrer grandes perdas". Pelo menos 53 civis morreram em Chernihiv só na quarta-feira





De acordo com o governador regional, Viacheslav Chaus, pelo menos 53 pessoas morreram na quarta-feira. "Estamos a sofrer grandes perdas", admitiu.







7h35 - Sites do governo russo alvo de ciberataques "sem precedentes"





Em declarações à agência TASS, o Governo russo admitiu esta quinta-feira que os sites oficiais estão a ser alvo de ciberataques "sem precedentes".







Nas últimas semanas, várias entidades governamentais e empresas estatais foram alvo de ataques cibernéticos, incluindo vários sites do Kremlin, da transportadora Aeroflot e do banco Sberbank.







7h32 - Fragmentos de míssil russo causam um morto e três feridos em Kiev







Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas após vários fragmentos de um míssil russo, derrubado por forças ucranianas, terem caído num prédio de apartamentos na capital da Ucrânia, Kiev.





O Serviço de Emergência da Ucrânia (SES) anunciou, através da plataforma Telegram, que "membros das unidades de bombeiros e de resgate mais próximos chegaram imediatamente ao local", no distrito de Darnitski.



As equipas de resgate acreditam que os fragmentos do míssil russo tenham destruído as estruturas do prédio, no 16.º andar, causando ainda um incêndio.



“As operações de resgate estão em andamento para remover detritos e procurar mais pessoas", disse o SES.



"De acordo com dados preliminares, 30 pessoas foram retiradas, incluindo três feridos. Uma pessoa foi morta", acrescentou.





(agência Lusa)







7h27 - “Centenas de vítimas" em ataque russo contra teatro em Mariupol, diz Zelensky







O Presidente da Ucrânia acusou a Rússia de provocar "centenas de vítimas" no bombardeamento de um teatro em Mariupol (sudeste), num ataque que o Ministério da Defesa russo atribuiu às forças ucranianas.



"Em Mariupol, a Força Aérea Russa lançou conscientemente uma bomba no Teatro Dramático, no centro da cidade", disse Volodymyr Zelensky, na noite de quarta-feira, acrescentando ser "ainda desconhecido o número de mortos".



"O mundo deve finalmente admitir que a Rússia se tornou um estado terrorista", alertou.



O Ministério da Defesa russo negou ter bombardeado a cidade e alegou que o edifício foi destruído pelo batalhão ultranacionalista ucraniano Azov.





Na semana passada, Moscovo já tinha culpado o batalhão Azov pelo bombardeamento de uma maternidade e hospital pediátrico perto de Mariupol, que causou três mortos e 17 feridos.



Mais de mil pessoas estavam no teatro, de acordo com uma mensagem da prefeitura de Mariupol na plataforma Telegram.





(agência Lusa)

Ponto da situação





A Ucrânia acusa a Rússia de ter bombardeado um teatro em Mariupol que abrigava "mais de mil civis". O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adiantou ontem que o edifício está "destruído", mas ainda não há um balanço de vítimas mortais. O Ministério russo da Defesa negou o ataque e alegou que o edifício foi destruído por forças nacionalistas ucranianas.





O presidente norte-americano, Joe Biden, chamou o homólogo russo, Vladimir Putin, de "criminoso de guerra". O Kremlin respondeu que o comentário do líder dos EUA era uma afirmação "inaceitável e imperdoável".





No dia em que se completam três semanas desde o início do conflito, há um esboço de paz. Os dois lados revelam esforços no sentido de acabar com a guerra, focados na questão do cessar-fogo, da retirada de tropas russas e ainda a garantia de que a Ucrânia não adere há NATO. No entanto, em Kiev teme-se que estas negociações sejam apenas uma forma de ganhar tempo por parte de Moscovo.

Na quarta-feira, a Embaixada norte-americana na Ucrânia avançou que dez pessoas foram mortas em Chernihiv quando estavam na fila do pão. Esta cidade foi alvo de novos ataques aéreos, assim como Kharkiv e Zaporizhzhia.





Terminou há pouco o recolher obrigatório de 35 horas que vigorava na cidade de Kiev desde a noite de terça-feira. O recolher obrigatório tinha sido decretado após o intensificar de bombardeamentos em zonas residenciais.





Em três semanas de guerra, pelo menos três milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia, sendo que a maior parte atravessou a fronteira através da Polónia. Neste conflito, pelo menos 103 crianças morreram, avançam as autoridades ucranianas.