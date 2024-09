ONU. Portugal investe em relações bilaterais e no fortalecimento da posição internacional

Na Cimeira do Futuro das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque, o ministro dos Negócios Estrangeiros acrescentou que o governo quer criar sobretudo oportunidades económicas com as instituições.



"Contactos bilaterais são muito importantes, especialmente fora daquele que é o perímetro das nossas relações mais estáveis", frisou Paulo Rangel, dando como exemplo os casos do Uzebequistão e do Azerbaijão além da Cimeira do Atlântico.



"Pretendemos para Portugal criar oportunidades novas de cooperação económica, cultural e política, mas especialmente económicas", refletiu.



Paulo Rangel deixou ainda elogios a António Guterres pelo sucesso na aprovação, este domingo, do "Pacto para o Futuro". O ministro português lembrou que o documento tenta contornar os impasses do Conselho de Segurança criado pelo direito de veto de alguns países, estabelecendo "objetivos, condições de paz e de desenvolvimento, e criar aí um acordo".



António Guterres tem aqui "um momento muito alto", afirmou, considerando que com o atual secretário-geral, existe "um vetor" das Nações Unidas que está a conseguir "criar consensos, fazer pontes, que não existem nas matérias de segurança e de defesa, militares, de guerras de conflitos".