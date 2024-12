País de Gales e Inglaterra enfrentam tempestade Darragh

O Met Office emitiu o nível de alerta mais elevado, um aviso vermelho, avisando para condições meteorológicas potencialmente perigosas para a vida, que está em vigor desde as 03:00 de hoje (mesma hora em Lisboa) e abrange partes do oeste e do sul do País de Gales e a costa do Canal de Bristol.

O Met considera que a tempestade é suscetível de causar "perturbações significativas" de vários tipos e já deixou milhares de casas sem eletricidade no sul do País de Gales e no oeste de Inglaterra.

Na sexta-feira à noite, o Governo britânico enviou um alerta vermelho de emergência a três milhões de cidadãos através de telemóveis, alertando para o perigo dos ventos fortes e da chuva do Darragh em algumas regiões.

Entre as "perturbações significativas", a mensagem alerta para a possibilidade de "detritos a voar, queda de árvores ou ondas grandes", pedindo aos britânicos que evitem conduzir nestas condições e que, de preferência, não saiam à rua.

A mensagem avisava também que o Darragh pode causar cortes de energia e perturbações na cobertura telefónica e aconselha as pessoas a abastecerem-se de "lanternas, pilhas, uma bateria de telemóvel portátil e outros artigos essenciais que possam já ter em casa".

De acordo com o Met, os ventos mais fortes deverão atingir o oeste do país nas próximas horas de sábado.

A chegada da tempestade levou também ao cancelamento de eventos de Natal programados para este fim de semana, incluindo o encerramento de parques e atrações como o Winter Wonderland de Londres, e afeta alguns serviços aéreos, ferroviários e marítimos.