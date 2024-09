Papa diz que Trump e Kamala são contra a vida

O Papa Francisco diz que se pudesse votar nas eleições norte-americanas não escolheria nenhum dos candidatos. Para o Chefe da Igreja Católica, Trump e Kamala são ambos contra a vida, já que o candidato republicano é contra a imigração e a democrata a favor do aborto.

Em declarações aos jornalistas na viagem de regresso do sudeste asiático, Francisco lamentou ainda a "guerra sangrenta" que mata tantas crianças na Faixa de Gaza.



Revelou que todos os dias telefona à paróquia de Gaza e garante que a situação é muito má. Questionado sobre próximas visitas, o Papa manifestou a intenção de visitar a China e as Canárias, arquipélago que está na linha da frente da crise dos migrantes.



Já sobre a Venezuela, destacou a importância do diálogo e da paz.