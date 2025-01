Parlamento da Nicarágua reforça poder de Ortega

A reforma alarga também de cinco para seis anos o mandato presidencial.

As eleições, que estavam marcadas para novembro de 2026, serão por isso adiadas por um ano, para que o novo chefe de Estado tome posse no início de 2028.

O novo texto autoriza o presidente a assumir mais poderes, tornando-se o coordenador máximo dos poderes legislativo e judicial, e prevê a retirada da nacionalidade a todas as pessoas declaradas como "traidores da pátria".

A reforma torna Daniel Ortega e Rosario Murillo oficialmente copresidentes da nação centro-americana.

Ortega já se referiu a Murillo nos últimos anos como copresidente.

A Nicarágua define-se como um Estado "revolucionário" e inclui a bandeira vermelha e negra da FSLN entre os símbolos nacionais.

A iniciativa, anunciada em novembro, foi aprovada sem surpresa pela Assembleia Nacional da Nicarágua, que, tal como todas as instituições governamentais do país, é controlado pelo partido que apoia Ortega.

Reforma diminui a liberdade

A reforma surge no âmbito de uma repressão contínua por parte do governo de Ortega desde os protestos sociais em massa em 2018, que autoridades reprimiram violentamente.

O governo deteve opositores, líderes religiosos e jornalistas, muitos dos quais foram exilados à força e privados dos seus bens e da nacionalidade da Nicarágua.

Desde 2018, as autoridades encerraram mais de cinco mil organizações, em grande parte religiosas.

O Gabinete Regional para a América Central do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou "profunda preocupação" com a adoção desta reforma, considerando que a mesma "aumenta as regressões em termos de liberdades civis e políticas" na Nicarágua.