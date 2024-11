Paulo Rangel apela ao diálogo e à serenidade em Moçambique

Em entrevista à Antena 1,Rangel afirma que a instabilidade vivida em Moçambique é um assunto que tem merecido a atenção de vários representantes internacionais, na cimeira do G20, que decorre no Rio de Janeiro.

O ministro com a pasta da diplomacia acrescenta também que, depois de algumas dificuldades de comunicação, a comunidade portuguesa em Moçambique está agora em contacto direto com a embaixada e o Governo.

A partir da capital de Moçambique, a enviada especial da RDP África, Paula Borges, descreve os receios da Ordem dos Advogados do país, que teme uma onda ainda maior de insegurança e intolerância.- como tem sido hábito.Os Mambas, a seleção moçambicana jogam esta terça-feira em Bissau, frente à equipa guineense, os Djurtus, no apuramento para o Campeonato Africano das Nações, mas o futebol não parece estar entre as prioridades dos cidadãos que voltaram às rotinas nesta pausa de manifestações, ainda assim com focos de violência em alguns pontos do país.