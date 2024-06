Paulo Rangel inicia visita de trabalho a Angola

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português tem agendada para a manhã de hoje uma reunião de trabalho com o seu homólogo angolano, Téte António.Hoje à tarde Paulo Rangel encontrar-se-á com a comunidade portuguesa na residência oficial do embaixador de Portugal, Francisco Alegre Duarte.No sábado, antes do regresso a Lisboa,O convite de João Lourenço a Luís Montenegro para uma visita oficial a Angola foi feito aquando da presença do chefe de Estado angolano em Portugal para as celebrações do 50.º aniversário do 25 de Abril.





