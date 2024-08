Pelo menos 28 peregrinos paquistaneses mortos em acidente de viação no Irão

"Um autocarro que transportava peregrinos paquistaneses capotou e incendiou-se à saída do posto de controlo de Dehshir-Taft, na província central de Yazd, na noite de terça-feira", noticiou a televisão estatal iraniana.

"Vinte e oito pessoas morreram e 23 ficaram feridas", acrescentou.

O chefe de gestão de crises da província de Yazd, Ali Malek-Zadeh, disse à televisão estatal que alguns dos feridos estavam em estado crítico.

"Dos 23 feridos, seis já tiveram alta hospitalar, enquanto sete estão em estado crítico", disse Malek-Zadeh.

O autocarro de peregrinos paquistaneses atravessava o Irão em direção ao Iraque para participar na comemoração de Arbain ("Quarenta" em árabe), que no calendário xiita assinala o 40.º dia de luto pelo imã Hussein, neto do profeta Maomé, sendo um dos maiores encontros religiosos do mundo.

No ano passado, cerca de 22 milhões de peregrinos assistiram a esta comemoração na cidade iraquiana de Kerbala, onde estão sepultados Hussein e o irmão Abbas, de acordo com números oficiais.