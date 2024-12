Pelo menos dez pessoas morreram esmagadas durante distribuição de alimentos na Nigéria

O incidente ocorreu por volta das 06:30 da manhã na Igreja Católica da Santíssima Trindade, no bairro de Maitama, confirmou a porta-voz da polícia, Josephine Adeh.

Oito outras pessoas ficaram feridas no tumulto e quatro delas ainda estão hospitalizadas, de acordo com um comunicado divulgado pelo jornal Nation.

As investigações iniciais apontam para uma falta de coordenação durante o esforço de distribuição, uma vez que milhares de residentes se apressaram a aceder aos alimentos sem qualquer controlo.

Para evitar este tipo de incidentes no futuro, o Comando da Polícia do Território da Capital Federal ordenou a "todas as organizações, entidades religiosas, grupos ou indivíduos que planeiem qualquer evento público ou atividade de caridade que notifiquem as autoridades com antecedência".

"Isto permitirá a criação de medidas de segurança adequadas para garantir a segurança pública e prevenir tragédias evitáveis", como a que ocorreu este sábado, acrescentou, numa nota.