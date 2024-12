Pelo menos um morto. Carro avançou sobre várias pessoas em mercado de Natal na Alemanha

(em atualização)





De acordo com o jornal, haverá vários mortos a registar e pelo menos duas dezenas de feridos, mas um porta-voz dos serviços de socorro ouvido pela France Presse assinalou entre 60 e 80 feridos, muitos deles considerados graves.





O ataque aconteceu cerca das 19h00 e o condutor foi detido no local.





A área foi evacuada pela polícia alemã, que se encontra no local a procurar por explosivos. Para já as autoridades recusam falar de atentado.





Entretanto, o chanceler alemão, Olaf Scholz, já expressou preocupação com o incidente: "Os relatórios de Magdeburg sugerem algo de mau. Os meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias", escreveu Scholz na rede social X.