Polícia Federal do Brasil apresenta acusação formal contra Bolsonaro

(em atualização)







As conclusões da investigação da Polícia Federal apontam para a cumplidade de Bolsonaro na conspiração, avançou a agência Reuters, citando fontes policiais sob anonimato. O relatório da Polícia Federal conclui dois anos de especulações sobre o papel desempenhado por Bolsonaro no movimento de contestação, que culminou em manifestações e tumultos em Brasília, em janeiro de 2023.







Já de acordo com o jornal Globo e a Folha de São Paulo, a investigação da PF revelou indícios de que Bolsonaro tinha conhecimento de um plano para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, em 2022.





A investigação "apontou uso de técnicas militares e terroristas", referiu o Globo, que revela a apreensão de decumentos com a descrição detalhada do plano de assassinato.







Com base no relatório policial, a Procuradoria-geral do Brasil irá decidir se e quando irá acusar Jair Bolsonaro e quaisquer ex-assessores implicados no golpe de Estado.



Jair Bolsonaro afirma que está a ser vítima de uma "perseguição política".





A acusação desta quinta-feira será mais um golpe nos planos de Bolsonaro de se candidatar à presidência em 2026.







Terça-feira passada, uma operação da Polícia Federal deteve cinco suspeitos ligados à alegada conspiração, incluindo um membro do primeiro gabinete presidencial de Bolsonaro.