PR chinês parte para cimeira da APEC no Peru

No Peru, Xi vai participar na cimeira da APEC, que representa mais de um terço da população mundial, quase 54% do produto interno bruto (PIB) mundial e 44% do comércio mundial.

À margem da cimeira, Xi poderá encontrar-se com o Presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, e com os primeiros-ministros do Japão e da Coreia do Sul.

Realiza também uma visita de Estado ao Peru, durante a qual vai assinar o protocolo para otimizar o Acordo de Comércio Livre com este país.

Depois da APEC, Xi parte para o Rio de Janeiro para participar na 19.ª Cimeira de Líderes do G20, de 17 a 21 deste mês, e efetuar uma visita de Estado ao Brasil.

A imprensa chinesa referiu esta semana que a digressão demonstra "a procura de solidariedade da China com o Sul Global" e "as certezas" e estabilidade que Pequim proporciona numa altura em que "o mundo enfrenta desafios complexos, incluindo conflitos geopolíticos, crises económicas e incertezas".