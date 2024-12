Reconstrução da Síria. Novas eleições poderão demorar até quatro anos

Foi a primeira vez que o antigo líder rebelde sírio falou sobre a reconstrução do país desde que o seu grupo islâmico Organização para a Libertação do Levante (Hayat Tahir al-Sham ou HTS, na sigla em árabe) liderou uma ofensiva rebelde que fez cair o antigo presidente sírio Bashar al-Assad, no passado dia 8 de dezembro.







. "Qualquer eleição adequada exigirá um censo populacional completo", observou al-Sharaa, citado pela

Numa entrevista que será transmitida na íntegra esta segunda-feira, Ahmed al-Sharaa disse que o país precisa de reconstruir o seu sistema jurídico e que terá de fazer um recenseamento exaustivo da população para poder realizar eleições legítimas, observou al-Sharaa, citado pela BBC.





Segundo o líder de facto sírio, a realização de um novo processo eleitoral pode levar até quatro anos e o processo de redação de uma nova Constituição pode demorar cerca de três anos.



Um ano para sentir sinais de mudança







"A Síria precisa de um ano para que os cidadãos experimentem mudanças radicais nos serviços", afirmou al-Sharaa, anteriormente conhecido como Abu Mohammed al-Jolani.







A mesma previsão é apontada pelo presidente do Conselho de Segurança da ONU que disse que poderá demorar um ano até que os sírios comecem a ver mudanças significativas e melhorias nos serviços públicos após o derrube do regime de Bashar al-Assad.







Questionado sobre "operações de retaliação" que ocorreram contra "restos do antigo regime", al-Sharaa disse que foram "menos do que o esperado em comparação com a dimensão da crise" e criticou o regime de Bashar al-Assad por ter deixado "enormes divisões dentro da sociedade síria".





Ainda sobre a onda de protestos e manifestações que têm ocorrido no país, considerou ser um direito legítimo de qualquer cidadão expressar a sua opinião.



Grupo islâmico HTS "será certamente dissolvido"



Nesta entrevista, o homem que liderou a deposição da ditadura de Bashar al-Assad afirmou que o grupo islâmico HTS, que já esteve alinhado com o Estado Islâmico e a al-Qaeda e que é considerado uma organização terrorista pela ONU e por muitos países, será "certamente dissolvido" numa próxima Conferência de Diálogo Nacional, sem avançar pormenores.







Com a queda do regime de Assad, o novo Governo sírio estabelecido prevê manter-se em funções até 1 de março de 2025, embora ainda não tenha apresentado qualquer calendário com os próximos passos relativos a eleições ou à nova organização política do país.







c/agências