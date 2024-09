Relatório aponta retrocesso em curso na igualdade de género

Numa escala que vai de “Muito Bom” a “Muito Pobre”, o relatório da SGD Gender Index mostra que entre 2019 e 2022pedida pelas Nações Unidas.Esta percentagem de países alberga mais de mil milhões de mulheres e raparigas que o relatório aponta estarem a ser empurradas para vários tipos de abusos como gravidezes forçadas, casamentos infantis e restrições no acesso à educação.De todos os países analisados. Mais de 800 milhões de mulheres vivem em países classificados como “Pobre” e mais mil milhões estão em países classificados como “Muito Pobre”.De acordo com as conclusões do relatório,, explicando-se também queO relatório aponta um “cenário abismal” e, lembrando as mudanças climáticas, conflitos armados e outras ameaças para a democracia. São dados preocupantes, já que a maioria dos países em todo o mundo aceitaram o repto das Nações Unidas até 2030., especialmente após a chegada dos Talibã ao poder, na Polónia e nos Estados Unidos. Os dois últimos encontram-se incluídos devido às mudanças nas leis do aborto.

Em países como o Sudão, Myanmar ou Ucrânia os retrocessos podem ser explicados pelo desencadear de conflitos armados. O relatório aponta mesmo que mais de 600 milhões de mulheres e raparigas vivem atualmente em cenários de conflito, um número superior ao registado em 2017.

Foto: Gráfico sobre evolução da igualdade de género em Portugal - SGD Gender Index



, o cenário é classificado como, uma categoria abaixo de “Bom”.No entanto, o