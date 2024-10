Secretário de Estado destaca esforços para melhorar serviços consulares em visita ao Canadá

José Cesário, que se encontra de visita oficial ao país, destacou na quinta-feira os esforços em curso para corrigir os erros do passado e pediu paciência à comunidade enquanto as mudanças se concretizam.

Os problemas, referiu, não se verificam apenas em Toronto, mas em "quase toda a rede consular".

"O que podemos dizer hoje [quinta-feira], aqui em Toronto, é que as pessoas de idade ou sem serem de idade, que tenham um problema de relativa urgência podem dirigir-se ao consulado, tendo ou não marcação, e a senhora cônsul-geral tratará das pessoas serem devidamente atendidas", afirmou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas em Brampton, numa declaração à comunicação social.

José Cesário sublinhou ainda que as permanências consulares para servir as comunidades mais distantes já foram retomadas, mencionando visitas recentes a Leamington e London, no Ontário, com planos para mais cidades na província, incluindo algumas na área de Toronto.

Cesário lamentou os investimentos ineficazes de governos anteriores na digitalização dos serviços consulares. "E 51 milhões de euros depois, estamos pior do que estávamos", notou.

No entanto, mostrou-se confiante na capacidade do atual executivo para reorganizar os serviços, apelando à compreensão da comunidade.

"Temos seis meses de exercício do nosso mandato. Há mudanças que já se estão a sentir, outras sentir-se-ão progressivamente. Alguma paciência", acrescentou.

O secretário de Estado assegurou ainda que as pessoas com urgência devem procurar o consulado, independentemente de terem ou não uma marcação prévia.

José Cesário garantiu que, "muito em breve", serão anunciadas novas medidas para melhorar a dinâmica da rede consular no Canadá, respondendo às necessidades da comunidade, em especial no que toca ao ensino da língua portuguesa.

Durante a visita oficial a Toronto, entre 16 a 18 de outubro, o secretário de Estado encontrou-se com diversas autoridades e representantes da comunidade luso-canadiana, entre líderes comunitários, associativos e políticos locais.

A visita inclui a inauguração, hoje, das novas instalações do sindicato da construção LIUNA Local 183, em Vaughan.